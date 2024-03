BEKIJK - Feyenoord haalt dubbele achterstand op en sluipt wat dichter bij leider PSV

Winnen was de boodschap voor Feyenoord na het verlies van PSV zaterdagavond. Maar tegen Utrecht stond de nummer 2 in de stand na een halfuur zowaar 0-2 in het krijt. Boussaid en Lammers, vanaf de stip, zetten de bezoekers op een dubbele voorsprong.

Feyenoord was nochtans de betere ploeg geweest en liet zich ook niet uit het lood slaan door de achterstand. Met een heerlijke pegel tekende Paixão nog voor de rust voor de aansluitingstreffer.

In de 2e helft ging de thuisploeg erop en erover. Een kopbal van Nieuwkoop verdween via Fraulo in doel en enkele minuten later knalde Hancko Feyenoord voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Sauer plaatste in het slot nog het orgelpunt.

Dankzij de spectaculaire terugkeer profiteert Feyenoord optimaal van de nederlaag van PSV. De Rotterdammers naderen zo tot op 7 punten van de leider, met nog 7 wedstrijden te spelen.