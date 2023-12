PSV en Johan Bakayoko walsen over AZ en sluiten 2023 af met perfect rapport in Eredivisie

PSV heeft zijn kandidatuur om kampioen te worden in de Eredivisie nog wat kracht bijgezet met zijn 16e opeenvolgende overwinning. AZ was het kind van de rekening: na 16 minuten stond het al 0-3, 0-4 was de eindstand.

PSV is een klasse apart in de Eredivisie en dat heeft het nog maar een keer bewezen in de "topper" tegen AZ, de vierde in de stand. De ongeslagen leider had al na 16 minuten zijn schaapjes op het droge na goals van De Jong, Saibari en Dest.

De resterende minuten waren een lijdensweg voor de spelers en de fans van AZ. Met de 0-4 maakte Luuk de Jong zijn 120e goal voor PSV. Tegen het einde van de wedstrijd had er al een massale exodus plaatsgevonden in het stadion.

De overblijvende fans van AZ konden in de extra tijd nog juichen voor de eerste hoekschop voor AZ, maar een schot of kopbal tussen de palen zat er niet meer in. Johan Bakayoko speelde de hele wedstrijd voor PSV, Yorbe Vertessen mocht invallen. PSV sluit 2023 af met 10 punten voorsprong op eerste achtervolger Feyenoord.