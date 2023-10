BEKIJK: Bakayoko scoort prinsheerlijk voor PSV, ook Vertessen pikt zijn goaltje mee

De trip naar Sparta Rotterdam is voor PSV uitgedraaid op een zondagswandeling. De bezoekers scoorden 4 keer na de rust, met 2 goals van Belgische makelij. PSV blijft zo op kop in de Eredivisie. Bekijk hier de goals van Johan Bakayoko en Yorbe Vertessen. Vooral Bakayoko's treffer was er eentje om in te lijsten.