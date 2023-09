BEKIJK: Noa Lang wijst PSV de weg naar perfect rapport na 7 wedstrijden

PSV en Noa Lang hebben de goeie flow te pakken. De ex-speler van Club Brugge was goed voor de openingsgoal in een vlotte zege tegen Volendam: 3-1. PSV heeft na 7 competitiewedstrijden in de Eredivisie nog een perfect rapport: 21 op 21. De assist voor de goal van Lang kwam van de voet van Johan Bakayoko.