Rode kaart en puntenverlies verpesten rentree van Bart Nieuwkoop bij Feyenoord

Na de titel van vorig seizoen wou Feyenoord voor eigen publiek met enkele aanwinsten de eerste driepunter opschrijven. Maar een van die aanwinsten drukte op negatieve wijze zijn stempel op de wedstrijd.

Bart Nieuwkoop zal zijn rentree in de Kuip wel anders voorgesteld hebben. Hij ging op de enkel van Cordoba staan en na een tussenkomst van de VAR veranderde de scheidsrechter de gele kaart in een rode.

Met een mannetje minder kon Feyenoord minder offensief spelen en had ook nog de "pech" dat de VAR een strafschop liet omzetten in een vrije trap. Maar in de slotfase kwam Feyenoord ook nog goed weg met een bal van de lijn.