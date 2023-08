Binnenkomen met een knal: Ajax-debutant pakt uit met weergaloze goal

Ajax kon wel een opsteker gebruiken op slag van rust tegen Heracles. Het had zijn Argentijnse doelman Geronimo Rulli zien uitvallen met een zware schouderblessure. Diens vervanger Jay Gorter moest zich voor de pauze bovendien als eerste omdraaien.

Nieuwkomer Jakov Medic kende wel een manier om Ajax op te vrolijken. Zijn onwaarschijnlijke streep maakt nu al kans op het doelpunt van het jaar in de Eredivisie.

Er zat genoeg buskruit in het schot om Ajax te lanceren in de tweede helft. De Amsterdammers moest even doorduwen voor een voorsprong, maar na het doelpunt van Kudus was de dam gebroken.

Steven Bergwijn maakte er met twee doelpunten nog een ruime zege van om de Eredivisie te openen voor Ajax.