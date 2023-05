Groningen - Ajax na amper 9 minuten gestaakt, dinsdag hervatting zonder fans

Scheidsrechter Jeroen Manschot stond na afloop de pers te woord. "Vooraf is er al met diverse mensen gesproken over de scenario’s. Er werden massaal rookbommen op het veld gegooid. De vlekken staan nog in het veld en ik zag zelfs dat de LED-boarding in de fik vloog."

Het enige wat spelers dan tegen me zeggen is: kunnen we niet doorgaan?

"Dit zijn geen impulsieve acties, maar dit is voorbereid. Het is te triest voor woorden. Het enige wat spelers dan tegen me zeggen is: kunnen we niet doorgaan? Diep in mijn voetbalhart wil ik natuurlijk ook door. Ik zit twee uur in de auto omdat ik het fantastisch vind om hier in deze sfeer te staan. Dus ik snap die spelers ook. Nu moeten die spelers op een midweekse dag terugkomen, dat is triest."