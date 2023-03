BEKIJK: 2 goals van Landry Dimata leveren maar 1 punt op: "Ik ben niet blij"

Landry Dimata is nog altijd maar 25 jaar, maar hij heeft er al een hele odyssee over de voetbalvelden opzitten: Oostende, Wolfsburg, Anderlecht, Espanyol en nu NEC.



In Nederland heeft de voormalige Belgische jeugdinternational zijn neusje voor goals teruggevonden, zoals hij ook bewees tegen Utrecht. Niet de moeilijkste goals, maar wel al zijn 7e en 8e treffer van het seizoen.



"Toch ben ik niet blij, want we hebben niet gewonnen. Het is gewoon pijnlijk: we speelden zo goed, maar geven die goals makkelijk weg. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor", zegt Dimata na het 13e gelijkspel van de Nijmegenaren.