Feyenoord behoudt voorsprong op Ajax na puntendeling in felbevochten Klassieker

Vrije trap voor Feyenoord. Davy Klaassen (Ajax) hield Quinten Timber vast en dat had de scheidsrechter gezien.

Vrije trap voor Feyenoord. Davy Klaassen (Ajax) hield Quinten Timber vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 95.

Quilindschy Hartman (Feyenoord) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Dušan Tadic (Ajax).

Quilindschy Hartman (Feyenoord) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Dušan Tadic (Ajax). tweede helft, minuut 92.

Mats Wieffer (Feyenoord) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kenneth Taylor (Ajax).

Mats Wieffer (Feyenoord) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kenneth Taylor (Ajax). tweede helft, minuut 88.

Mats Wieffer (Feyenoord) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kenneth Taylor (Ajax).

Mats Wieffer (Feyenoord) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kenneth Taylor (Ajax). tweede helft, minuut 79.

Davy Klaassen (Ajax) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mats Wieffer (Feyenoord).

Davy Klaassen (Ajax) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mats Wieffer (Feyenoord). tweede helft, minuut 77.

Mats Wieffer (Feyenoord) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Steven Bergwijn (Ajax).

Mats Wieffer (Feyenoord) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Steven Bergwijn (Ajax). tweede helft, minuut 76.

Brian Brobbey (Ajax) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Orkun Kökçü (Feyenoord).

Brian Brobbey (Ajax) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Orkun Kökçü (Feyenoord). tweede helft, minuut 75.

clock 75'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Sebastian Szymanski (Feyenoord), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 75.