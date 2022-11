Moet Schreuder vrezen na nieuwe teleurstelling en kritiek van aanvalsleider? "We weten niet wat we doen"

Alfred Schreuder lijkt steeds meer op een dead man walking in Amsterdam.

De Ajacieden staan 'maar' 3e in de Eredivisie, werden verschillende keren in verlegenheid gebracht in de Champions League en voetbalden ook vandaag weer allerminst Cruijffiaans.

Na een vroege tegengoal, ging Ajax tegen met 3 doelpunten (2x Kenneth Taylor en 1x Steven Bergwijn) op en over het bescheiden Emmen (16e). Maar opnieuw kon het geen driepunter over de streep trekken.

Het elftal van Alfred Schreuder gooide zijn dubbele bonus te grabbel in de tweede helft: Richairo Zivkovic en de beloftevolle Belgische rechtsachter Mohamed Bouchouari sleepten in de 85e minuut nog een punt uit de brand. Bouchouari kwam afgelopen zomer over van de U23 van RSC Anderlecht.