Cyriel Dessers bewijst Ajax een dienst met twee late goals tegen PSV

Na het gelijkspel van Ajax in Alkmaar had PSV de kans om op 2 punten van de Amsterdammers te naderen met nog 2 speeldagen voor de boeg. Het wedstrijdbegin was voor Feyenoord, dat snel van zijn Europese wolk gehaald werd door de bezoekers.



Gakpo strafte na een kwartier een foutje van Kökcü af en op het halfuur verdubbelde diezelfde Gakpo de score op aangeven van Zahavi.



Na de koffie begon Feyenoord opnieuw scherp, met kansjes voor Sinisterra en Dessers. PSV voelde het momentum kantelen, maar kon het tij niet keren. Een nieuwe kans van Dessers en een kopbal van Linssen op de lat waren al een flinke waarschuwing voor de Eindhovenaren.



Enkele minuten voor tijd lukte het dan toch voor Dessers, die met een uitstekende kopbal voor de aansluitingstreffer zorgde. Diep in de extra tijd kreeg Feyenoord nog een penalty nadat Mauro Junior een bal op zijn arm kreeg in de zestien. Dessers bleef koel oog in oog met PSV-keeper Mvogo.



Door het gelijkspel blijf de kloof tussen Ajax en PSV 4 punten. Er zijn nog twee speeldagen in de Eredivisie.