Invaller Brian Brobbey bevrijdt pover Ajax in Nijmegen

De week van Ajax was hectisch. Het verloor eerst de bekerfinale en een paar dagen later bevestigde trainer Erik ten Hag dat hij volgend seizoen naar Manchester United verhuist.

Bij NEC acteerde Ajax futloos, net als de voorbije weken. Het kreeg via aanvoerder Dusan Tadic een uitgelezen kans om op voorsprong te komen, maar hij miste vanaf de stip in de eerste helft.

Ook na de rust ging het niet veel beter voor de Amsterdammers, maar er kwamen wel meer kansen. De pas ingevallen Brian Brobbey kopte op de lat, een poging van Davy Klaassen werd op de lijn gekeerd.

Een doelpunt hing in de lucht, maar het kwam er maar niet uit vallen. Tot Brobbey twee minuten voor tijd voor een enorme opluchting op de Ajax-bank zorgde met een rake knal.

De "oef" was tot in de hoofdstad te horen, de voorsprong op PSV is voorlopig 7 punten.