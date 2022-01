"Geef Ajax die beker maar": PSV woest nadat controversieel doelpunt topper beslist

Ajax is weer leider in de Eredivsie na een 1-2-zege op bezoek bij PSV. Een driepunter waar ongetwijfeld nog een tijdje over nagepraat zal worden.

De Amsterdammers waren eerst op voorsprong gekomen door een opvallend doelpunt. Brian Brobbey stond namelijk op het punt om vervangen te worden na een blessure, maar al hinkend kopte de gehuurde spits toch de openingstreffer tegen de touwen. Na zijn treffer stortte de aanvaller meteen tegen de grond en verliet hij het veld.

PSV herstelde kort na rust het evenwicht via Mario Götze, maar ging alsnog onderuit door een veelbesproken goal. Voorafgaand de heerlijke 1-2 van Mazraoui leek het namelijk alsof Blind de bal over de zijlijn had laten lopen. Omdat de VAR niet honderd procent zeker was, werd het doelpunt toch goedgekeurd.