Openda ontpopt zich in de toegevoegde tijd tot matchwinnaar bij Vitesse

De wedstrijd in Friesland was nog geen 10 minuten ver of Openda deed al een eerste keer van zich spreken. Na knullig balverlies bij de thuisploeg ging de Belgische spits er alleen met het leer vandoor. Dresevic besloot aan de noodrem te trekken en mocht vroegtijdig gaan douchen.





Met een man meer namen de bezoekers de wedstrijd meteen in handen, maar net voor de rust stond het plots 1-0 voor Heerenveen. Via Kongolo belandde de bal tot bij Van Ewijk, die fraai raak trof. Vitesse trok met een achterstand de kleedkamer in.

Ook na de thee monopoliseerden de bezoekers de bal en dat leverde na 10 minuten ook de gelijkmaker op. Na een splijtende pass van Vonmoos kwam Openda oog in oog met doelman Mous. De aanvaller twijfelde niet en deponeerde de 1-1 proper in de benedenhoek.





Een stug Heerenveen leek zich naar een onverhoopt punt te slepen, tot Openda diep in de toegevoegde tijd zijn moment gekomen achtte. De Club Brugge-huurling reageerde sneller dan iedereen en buffelde de 1-2 via de paal dan toch nog tegen de netten.