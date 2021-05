VIDEO: Emotionele Robben geeft mooi interview nadat hij nog eens belangrijk is

Het was pas de tweede keer dit seizoen dat Arjen Robben in de basis begon bij Groningen. Eerder was dat in september waarin hij in het duel met PSV na een halfuur een blessure opliep. Sindsdien volgden nog slechts drie invalbeurten.

Tegen Emmen begon hij aan de match en toonde hij zijn intrinsieke klasse nog een keer in de 80 minuten die hij meespeelde. Hij was twee keer goed voor een assist op Alessio Da Cruz.

"Ik kom van ver. Ik blijf gefocust en kan niet anders doen dan mijn best doen. Iedereen draagt zijn steentje bij, maar uiteindelijk wil je voetballen. Dit is wat ik wilde: de club helpen, voetballen", vertelde hij in het interview na de match.

"Als het dan eindelijk mag en het lukt, dan ben ik heel blij. Het is een lange weg geweest en ik wist dat de beloning een keer moest komen. Met twee assists blijkt dat ik nog belangrijk kan zijn. "



"Morgen ga ik waarschijnlijk wel een rolstoel nodig hebben. Ik ga hier op reageren, dat weet ik nu al. Maar dat maakt niet uit."