Heerlijke pegel via onderkant lat houdt Vitesse in spoor van Ajax

Vitesse Arnhem is dit seizoen de verrassing bovenin de stand van de Eredivisie en daar kwam geen verandering in na de match tegen Groningen.

Vitesse morste wel met de kansen, onder meer Club-huurling Openda liet een mogelijkheid liggen, maar kon opnieuw rekenen op Riechedly Bazoer. De Nederlandse international scoorde met een keiharde pegel.

Scheidsrechter Kuipers had wel de bevestiging van de VAR nodig om zeker te zijn dat het schot van Bazoer via de onderkant van de lat wel achter de lijn was beland.

Vitesse blijft PSV voor in de stand en telt net als Ajax 41 punten. Ajax speelt zondag nog, op bezoek bij Fortuna Sittard.