Trésor scoort opnieuw, maar wel aan verkeerde kant, tegen PSV

Veel kleur zal het seizoen van PSV niet meer krijgen, maar tegen WIllem II won het toch een belangrijke partij tegen een rechtstreekse concurrent voor de rechtstreekse Europese tickets. Dumfries opende na een halfuur verdiend de score na een goeie individuele aanval.

Willem II had geen antwoord op de tactiek van PSV en Ryan Thomas luisterde zijn basisdebuut op met de 2-0. De wedstrijd was gespeeld, maar voor onze landgenoot Mike Trésor Ndayishimiye moest het dieptepunt nog komen. In de toegevoegde tijd maakte de middenvelder een owngoal.

Hij wilde de bal terugspelen naar zijn doelman, maar had niet gezien dat die naast zijn doel stond. Zo hobbelde de bal tussen zijn eigen palen: 3-0. PSV nadert tot op een punt van Willem II.