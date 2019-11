Willem II steekt het mes nog wat dieper in de wonde van PSV

Wie op een ommekeer van PSV bij Willem II gerekend had, kwam bedrogen uit. Coach Mark van Bommel greep wel in met onder meer een keeperswissel, maar het plannetje van PSV was alweer niet goed genoeg.

Nunnely was de beul met dienst. Hij opende snel de score en zette PSV op het uur op een dubbele achterstand. Pereiro milderde nog, maar PSV bleef weer met lege handen achter. Hoewel het nog op de 3e plaats staat in de stand, zet het een gitzwarte reeks neer.