Koni De Winter stooft zijn ex-werkgever Juventus een peer in de titelstrijd

Juventus is in Genoa niet verder geraakt dan een gelijkspel, waardoor Inter zondag bij winst op Lazio 4 punten kan uitlopen aan kop van de Serie A. Bij Genoa was Koni De Winter, opgeleid door Juve, een van de uitblinkers.

Koni De Winter mocht vorig seizoen van Juventus bij Empoli al wat vlieguren maken, in de zomer werd hij opnieuw op huurbasis weggestuurd, naar Genoa deze keer. De Genuezen zijn na dit seizoen verplicht om de Belgische verdediger definitief over te nemen, dus in principe zien ze hem bij Juventus niet meer terug.



Tegen zijn voormalige werkgever liet De Winter zien dat ze hem misschien wel te vroeg hebben afgeschreven, want de 21-jarige Belg speelde ijzersterk.



Juventus had een penalty nodig om toch op voorsprong te komen, omgezet door Federico Chiesa.



Meteen na de rust mondde een knappe aanval van Genoa uit in de gelijkmaker van Albert Gudmundsson.



Helemaal op het einde kreeg Bremer van dichtbij nog dé kans om matchwinnaar te worden. Doelman Josep Martinez - bij de penalty nog de schlemiel - redde briljant.