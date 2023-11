BEKIJK: Lukaku mist penalty, maar laat Rome in allerlaatste minuut ontploffen met winning goal

Het leek er meteen eentje met grote gevolgen te worden, want in de zeventigste minuut konden de bezoekers wél scoren via Almqvist. Waardoor de tijd genadeloos in het voordeel van de bezoekers begon weg te tikken.

Tot de 91e minuut, althans. De doorgelopen Sardar Azmoun pakte op een voorzet vanaf de linkerflank uit met een staalharde buffelstoot: 1-1. Het Stadio Olimpico sloeg collectief een zucht van opluchting.

Maar daar nam Romelu Lukaku geen genoegen mee. Onze landgenoot zette zijn foutje in de allerlaatste minuut eigenhandig recht. Hij draaide sterk weg van zijn tegenstander op de grote rechthoek en lepelde het leer loepzuiver binnen.

Als een bezetene trok hij zijn shirt uit en rende hij - met de volledige ploeg en de staff in zijn zog - naar de supporters, die de geluidsmuur braken.