Romelu Lukaku helpt AS Roma met twee doelpunten aan makkelijke zege in Cagliari

AS Roma won donderdag nog overtuigend in de Europa League, maar ook in de Serie A moest dringend nog eens gewonnen worden na een teleurstellend seizoensbegin.

Hekkensluiter Cagliari diende zich aan als een ideaal moment om weer aan te knopen met de zege en Roma liet er op Sardinië dan ook geen gras over groeien.

Aouar opende in de 19e minuut van dichtbij de score en nauwelijks een minuut later buffelde Lukaku op aangeven van Karsdorp al de 0-2 tegen het net.



Na de rust ging het van kwaad naar erger voor de thuisploeg. Belotti kapt zijn mannetje uit en tekende voor de 0-3 en nog voor het uur prikte Lukaku centraal voor doel de 0-4 binnen. In de slotfase kon Nandez nog milderen voor Cagliari door een penalty staalhard binnen te rammen.

Met zijn 2 goals van vandaag zit Romelu Lukaku nu aan 5 doelpunten in 6 Serie A-matchen dit seizoen. "Of dit nu al mijn Roma is? Neen, Roma is Roma. We zijn een team dat erop gebrand is om beter te doen voor onze fans en voor de stad. We hebben een heel volk achter ons staan", reageerde de Rode Duivel na de match.