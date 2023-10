Romelu Lukaku is de reddende engel van Roma en Mourinho tegen promovendus Frosinone

"We hebben de afgelopen dagen samengezeten om het belang van deze wedstrijd te bespreken", vertelde Lukaku na de wedstrijd aan Football Italia. "Twee doelpunten en geen tegentreffer: dan kunnen we spreken van een geslaagde prestatie."

"Hier moeten we op voortbouwen. We beseffen dat we in een moeilijke situatie zitten, maar vanaf nu gaan we onszelf elke training en elke wedstrijd beter maken."

"Ik voel de band met mijn teamgenoten ook elke dag groeien en wil ze bedanken voor de manier waarop ze me vanaf dag 1 geholpen hebben. Ook de coach. Met Mourinho heb ik een goede verstandhouding."