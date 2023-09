Eerst protest, daarna cynisch applaus: Alexis Saelemaekers krijgt 2x geel in 1 minuut

Alexis Saelemaekers wordt dit seizoen door Bologna gehuurd van Milan. Tegen Monza mocht hij een 2e keer dit seizoen invallen. Iets voor het uur kwam hij Jesper Karlsson vervangen.



Aan de 0-0 op het bord kon Saelemaekers niets veranderen, maar toch zou hij zijn stempel drukken op de match. Zij het niet zoals hij wou.



In de 87e minuut kreeg Saelemaekers geel voor protest, een actie die de ref op een cynisch applausje kwam te staan. Maar de Rode Duivel overspeelde hiermee zijn hand, want Pezzuto was daar niet van gediend en toonde prompt een 2e gele kaart.