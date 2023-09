AS Roma krijgt tik van Genoa en blijft onderaan hangen, Lukaku komt niet tot scoren

Romelu Lukaku had de voorbije weken al zijn torinstinct getoond voor Roma, maar toch blijft de ploeg van coach José Mourinho vierkant draaien.



Dat werd ook tegen Genoa duidelijk, toen de defensie al na 5 minuten aan het rammelen ging.



Cristante scoorde tegen, maar toch ging Genoa met een voorsprong rusten, met dank aan Retegui.



In de 2e helft kwam Koni De Winter in de ploeg bij de promovendus. Om de zege veilig te stellen, denk je dan. Maar het was Genoa dat uitliep en het mes dieper in de Romeinse wonde draaide.



Roma heeft na 6 speeldagen amper 5 punten, de slechtste competitiestart sinds het seizoen 2010-2011.