Streep van verdediger Gianluca Mancini bezorgt Roma de volle buit tegen Juventus

Na het verlies van Milan had Roma de kans om 4e te worden in de stand, maar dan moest er wel gewonnen worden van Juventus. Dat is traditioneel een lastige opdracht voor de Rossoneri: het was al van 2019 geleden dat Roma in de competitie nog eens kon winnen van de Oude Dame.

Zoals verwacht kon worden maakten de heren Mourinho en Allegri er een tactisch steekspel van. De wedstrijd brak pas na de rust open, toen Gianluca Mancini een opening zag en de bal van buiten de zestien overhoeks binnen ramde.

Het doelpunt werkte voor de bezoekers als een rode lap op een stier. In een betere periode raakte Juventus 2 keer het doelkader, maar scoren lukte niet. Moise Kean ontpopte zich nog tot schlemiel van de avond door binnen de minuut na zijn invalbeurt rood te pakken voor natrappen.