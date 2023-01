Van kwaad naar heel erg voor Milan en Charles De Ketelaere

1 oktober stond Charles De Ketelaere voor het laatst in de basis bij Milan, maar omdat zijn ploeg in het nieuwe jaar worstelt met zichzelf dropte Stefano Pioli De Ketelaere in de basisploeg. In steun van Giroud moest dat eindelijk tot een eerste doelpunt leiden.

Dat lukte niet. De Ketelaere beleefde opnieuw een zwalpende zondagmiddag. Aannames en passes liepen fout en het hielp niet dat Sassuolo het vertrouwen bij Milan helemaal kelderde met twee doelpunten rond de 20e minuut.

Giroud maakte wel snel de aansluitingstreffer, maar voor rust stond het nog 1-3.

Het brandalarm ging af, want in eigen stadion stond het huis in brand. Trainer Pioli probeerde de situatie te blussen met het inbrengen van Leao. Exit Charles De Ketelaere tijdens de rust. Een vroege vervanging, die De Ketelaere mentaal niet sterker zal maken.

Met of zonder De Ketelaere, Milan is momenteel een team dat niet kan winnen. Na rust scoorde Sassuolo – het team van ex-Genk speler Thorstvedt - nog twee keer.

Eerst met een penalty en daarna met een knappe goal van Henrique.

Alexis Saelemaekers werd na 70 minuten vervangen. Divock Origi kwam een minuut later op het veld en zorgde nog voor het enige sprankeltje Milanese schoonheid. Origi knalde uit stilstand de bal heerlijk in de bovenhoek voor 2-5.