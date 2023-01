Empoli van Koni De Winter smeert Inter van Romelu Lukaku pijnlijke thuisnederlaag aan

Inter stond maandagavond voor een verraderlijke wedstrijd. Empoli, bezig aan een goed seizoen in de Serie A, had al sinds begin november niet meer verloren in de competitie en kwam met vertrouwen naar Giuseppe Meazza.

Bij Inter moest Romelu Lukaku opnieuw genoegen nemen met een plekje op de bank. Na zijn spierblessure kon de Rode Duivel zijn draai nog niet vinden. Aan de overkant begon Koni De Winter wel aan de partij.

In de eerste helft leek er lang geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg, tot Skriniar vlak voor de pauze rood pakte. De Slowaak, besmet met transferitis, zette zijn ploegmaten zo voor een lastige opgave na de rust.

Inter worstelde met zichzelf en zag na de rust Empoli dodelijk toeslaan via Baldanzi. Bij de thuisploeg werd Lukaku een kwartier voor tijd nog het veld op gestuurd, maar ook hij kon het tij niet meer keren.

Inter loopt zo tegen zijn zesde nederlaag van het seizoen aan en heeft al dertien punten achterstand op leider Napoli. In de stand blijven de Nerazzurri derde.