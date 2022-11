En of hij terug is: Dybala neemt twijfels over fitheid weg met uitstekende invalbeurt

9 oktober 2022: Paulo Dybala verkeert in bloedvorm en scoort vanaf de stip zijn 5e doelpunt in 5 wedstrijden voor AS Roma. Toch gaan de Romeinse alarmbellen meteen af, want het Argentijnse goudhaantje grijpt enkele tellen later naar zijn linkerdijbeen.



"Ik verwacht niet dat we hem in 2022 nog in actie zullen zien", klinken de onheilspellende woorden van José Mourinho. La Joya staat voor een race tegen de klok om het WK te halen.



5 uur kine per dag, meerdere kinesiologische sessies, een strikt dieet en een behandeling met plaatjesrijk bloedplasma. Dybala timmert razendsnel aan de weg terug, waardoor Argentijns bondscoach Lionel Scaloni hem vrijdag zelfs in zijn WK-selectie opneemt.



Toch bleven er twijfels hangen rond de fysieke paraatheid van de aanvaller. Twijfels die Dybala vandaag met een uitstekende invalbeurt van 20 minuten allemaal naar de vuilbak verwees.



Belotti miste eerste nog de strafschop die de 28-jarige Argentijn uitlokte, maar in de absolute slotfase lag de aanvaller met een heerlijke pegel op de lat toch nog aan de basis van de ultieme gelijkmaker van Matic.