Milan zet de topper tegen Juventus naar zijn hand, met 3 Belgen als invaller

Na de tik in de Champions League tegen Chelsea moest Charles De Ketelaere voor de topper tegen Juventus zijn basisplaats inleveren. Op de bank kreeg hij onder meer het gezelschap van landgenoten Divock Origi en Aster Vranckx.

Zij zagen hoe Tomori in de extra tijd van de 1e helft hun team op voorsprong zette. De verdediger was bij de pinken toen Juventus een hoekschop niet meteen weg kreeg.

Juventus had in de 2e helft niet meteen een antwoord klaar. Het was in tegendeel Milan dat een 2e keer kon scoren. Brahim Diaz veroverde de bal op de eigen helft, stak het halve veld over en nam Juve-keeper Szczesny te grazen.

In het laatste halfuur mochten De Ketelaere, Origi en Vrancx nog opdraven. Origi had in de toegevoegde tijd nog een mooie kans om zijn rekening bij Milan te openen, maar het bleef bij 2-0.