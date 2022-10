Juventus kan na maand zonder zege eindelijk nog een keer vieren

Juve-trainer Allegri zal tevreden zijn dat september voorbij is. Jueventus kon in die maand geen enkele wedstrijd winnen: 2 nederlagen in de Champions League en 2 draws en een nederlaag in de Serie A.

Maar in oktober lukt het wel. Felipe Kostic, afgelopen zomer overgekomen van Frankfurt, opende de score met een gekruist schot. Voor de Serviër was het zijn eerste goal in het shirt van Juve.

Na de pauze beslisten de spitsen de wedstrijd. Eerst knikte Vlahovic de dubbele voorsprong tegen het net en even later scoorde Milik met een bom van een volley. Juventus kan dankzij de zege opgelucht ademhalen, ook al volgt het op 7 punten van leiders Napoli en Atalanta.