LIVE (18u): Schittert Charles De Ketelaere in zijn eerste Milanese derby?

vooraf, 13 uur 23. Milan-watcher: "Beste De Ketelaere pas vanaf januari. Gisteren was het exact één maand geleden dat Charles De Ketelaere tekende bij AC Milan. Sindsdien liet de Belg al enkele klasseflitsen zien. “Hij heeft de kwaliteiten", zag ook Luca Bianchin, Milan-watcher voor La Gazzetta dello Sport. "Charles heeft een geweldige linkervoet en ideeën. Hij moet zich wel aanpassen, maar dat is logisch. Zowel fysiek als mentaal. In zijn hoofd lijkt hij me wel klaar, maar misschien zien we de beste De Ketelaere pas vanaf januari of februari.” .