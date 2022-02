Juventus en Torino verdelen de buit in Turijnse derby

Juventus was al 11 wedstrijden ongeslagen in de Serie A en in Turijn wilden ze die reeks maar al te graag voortzetten. Liefst met een zege tegen buur Torino. De thuisploeg schoot goed uit de startblokken. In het openingskwartier knikkerde Matthijs de Ligt het leer staalhard binnen.

Maar Torino liet zich niet zomaar in de luren leggen. Andrea Belotti verlengde een goede voorzet van Brekalo in doel. 1-1, alles weer te herdoen.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Het was dan ook zoeken naar kansen in een partij die zich vooral rond de middenstrook afspeelde. Gescoord werd er dan ook niet meer. Beide teams moeten vrede nemen met een punt.

Dinsdag moet Juventus weer aan de bak. Dan trekt het in de Champions League naar Villarreal.