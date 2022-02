Giroud loodst AC Milan naar felbevochten zege in stadsderby tegen Inter

Inter leidt verdiend aan de rust

Milaan mocht zich voor de 230e keer opmaken voor de Derby della Madonnina tussen Inter en AC Milan. Bovendien was voor het eerst in een lange tijd de derby opnieuw van kapitaal belang in de titelstrijd. Met een zege kon Milan immers naderen tot op één punt van leider Inter.



Dat scenario zag thuisploeg Inter niet zitten. Het drukte Milan, die andere thuisploeg, weg in het openingskwartier. Dumfries leek al snel de score te openen, maar de lijnrechter wapperde het doelpunt weg.



Inter bleef de betere kansen hebben en zou ook met een voorsprong de rust ingaan. De landskampioen zag in minuut 38 zijn overwicht beloond worden toen Perisic een hoekschop in één tijd knap in doel trapte.