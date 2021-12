29% balbezit en toch ziet José Mourinho Roma de zegereeks van Atalanta stoppen

Dankzij 6 opeenvolgende overwinningen in de Serie A was Atalanta opgerukt naar de derde plaats in de stand en leek het op weg om een aardig woordje mee te praten in de spannende Italiaanse titelstrijd.

Maar tegen Roma liep het al meteen fout en na de vroege openingsgoal van Abraham speelden de bezoekers uit de hoofdstad een quasi perfecte match op de tegenaanval.

Op het Romeinse middenveld heerste Veretout. De Fransman bood onder meer Zaniolo zijn eerste goal van het seizoen in de competitie en ook zijn eerste goal in de Serie A sinds zijn zware kruisbandblesure in september van vorig jaar.

Het was wellicht de beste wedstrijd van Roma onder het bewind van José Mourinho, ondanks slechts 29% balbezit. "De spelers waren top op elk vlak, we toonden fantastische fighting spirit", was de Portugees blij.