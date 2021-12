Ex-OHL-spits luidt dolle comeback in van (opponent) Verona: van 3-0 naar 3-4

Venezia begon met Tomas Henry (ex-OHL) en David Okereke (ex-Club Brugge) in de spits, al duurde de wedstrijd van die laatste niet lang. De Nigeriaan moest al na 7 minuten naar de kant met een blessure, maar werd aanvankelijk niet gemist.



De thuisploeg dook de kleedkamer in met een 3-0-voorsprong na goals van Ceccaroni, Crnigoj en Henry. De ex-speler van OH Leuven kreeg bij zijn doelpunt wel wat medewerking van Verona-keeper Montipo, die onoordeelkundig uit zijn goal kwam en zo de 3-0 op een presenteerblaadje aanbood.



Venezia, met Daan Heymans 90 minuten op de bank, leek zijn schaapjes op het droge te hebben. Niets was minder waar, zo bleek na de koffie. Een owngoal van Henry, die een corner ongelukkig in eigen doel kopte, luidde een totale kentering in.



Daarin speelde ook Ceccaroni - die andere Venetiaanse doelpuntenmaker - een rol. De verdediger veegde een bal van de lijn met zijn arm en kreeg rood, Caprari mikte vanaf de stip de aansluitingstreffer binnen.



Met een mannetje meer had Verona bloed geroken en meteen na de 3-2 hing Giovanni Simeone de bordjes helemaal gelijk. De zoon van Atletico-coach Diego Simeone maakte het feestje van de bezoekers compleet door 5 minuten voor tijd de 3-4 binnen te jassen met een fraai schot, zijn 11e goal van het seizoen.