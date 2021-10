"Revelatie" Hellas Verona maakt zorgen van Juventus nog wat groter

Giovanni Simeone, de oudste zoon van Atletico-coach Diego Simeone, scoorde afgelopen weekend vier keer tegen Lazio en had ook vanavond zijn neus voor goals meegebracht. Na een kwartier had hij al twee keer raak getroffen: 2-0.

Bij Juventus kon enkel Dybala iets forceren (zijn schot voor de rust strandde op de lat) en na het uur greep Juve-coach Allegri in. Hij gooide vier verse krachten in de strijd en een van die invallers, Weston McKennie, maakte de slotfase spannend: 2-1.

Maar hoe hard Juventus ook probeerde, meer zat er niet in in Verona. De laatste krul richting doel van Dybala werd uit de bovenhoek gehaald. Voor Juventus is het de tweede nederlaag op een rij en het zakt naar plaats 9 in de stand. Hellas Verona is aan een goeie reeks bezig sinds de trainerswissel: Igor Tudor pakte al 15 punten.