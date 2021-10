Ibrahimovic en Milan bezorgen Mourinho eerste thuisnederlaag bij Roma

Bekijk de goal van Ibrahimovic, zijn 150e goal in Serie A

Zlatan Ibrahimovic bewijst weer zijn waarde voor Milan

Veertig jaar oud worden houdt Zlatan Ibrahimovic niet tegen om zijn stempel te drukken op de Serie A. De Zweedse spits was een uur lang alomtegenwoordig tegen Roma en dat werd ook vertaald op het scorebord.

Ibrahimovic opende de score door een vrije trap laag in de hoek te knallen ondanks een mannetje van Roma op de grond. Het was zijn 150e goal in de Serie A en zijn 400e in competitiegoal.

Eerst werd zijn knap afgewerkte 2-0 door de VAR nog afgekeurd voor nipt buitenspel, maar net voor het uur ging de bal wel op de stip voor een fout op Zlatan. Kessie verzilverde de strafschop: 0-2.

Milan was baas en leek op weg naar de zege tot Theo Hernandez zijn tweede gele kaart kreeg enkele minuten na de vervanging van Ibrahimovic. Roma duwde Milan achteruit. In de extra tijd leverde dat de 1-2 van El Shaarawy (ex-Milan) op, maar daar bleef het bij.

Roma had nog 2 penaltyclaims in het slot, maar daar ging de ref tot afgrijzen van Mourinho niet op in. Voor Mourinho is het zijn eerste thuisnederlaag als coach van Roma. Milan boekt zo zijn tiende overwinning in de Serie A en blijft samen met Napoli op kop.