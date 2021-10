Milan maakt het zichzelf nog lastig in het slot, maar wint wel bij Atalanta

Atalanta draait dit seizoen nog niet op toerental in de Serie A en begon tegen Milan dramatisch aan de wedstrijd. Al na 28 seconden prikte Calabria de bal tegen het net.



De thuisploeg reageerde wel met enkele kansje, al stond het vizier niet op scherp. Dat werd uitgebuit door Milan vlak voor de rust. Tonali strafte een aarzeling in de Atalanta-defensie genadeloos af.



Toen Rafael Leão er goed tien minuten voor tijd 0-3 van maakte, leek Milan zijn schaapje op het droge te hebben. Toch werd het nog even warm na een penalty van Zapata en de late aansluitingstreffer van Pasalic, maar een ultiem "stuntpunt" zat er niet meer in voor de thuisploeg.



Milan, met Alexis Saelemaekers de hele wedstrijd op het veld, blijft zo als nummer 3 op één puntje van stadsrivaal Inter. De Rossoneri tellen op hun beurt één punt meer dan nummer 4 AS Roma.