VIDEO: Invaller Saelemaekers toont zijn waarde voor Milan met knappe assist

Milan kon voor de rust geen afstand nemen van een stug Venezia, maar dankzij de invalbeurten van Theo Hernandez en Alexis Saelemaekers op het uur veranderde de dynamiek van de wedstrijd helemaal.

De Fransman schotelde eerst de 1-0 voor aan Brahim Diaz en werkte daarna een heerlijke assist van Saelemaekers af voor de 2-0. Na een knappe actie, één-twee met Kessié en een panna speelde onze landgenoot Hernandez vrij.

Saelemaekers, die ook betrokken was in de opbouw voor de 1-0, kreeg voor zijn wedstrijd een 7/10 en lof in de Gazzetta dello Sport.

"Net als Theo Hernandez verandert hij de snelheid van de wedstrijd en gaat hij de strijd aan. Na zijn invalbeurt creëerde Milan meer doelgevaar vanaf de rechterflank. Hij wordt meer en meer een vaste waarde voor trainer Pioli."