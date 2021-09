Ook zonder Dries Mertens heeft Napoli geen kind aan Udinese

Het was de voorbije 3 wedstrijden al duidelijk dat nieuwe trainer Luciano Spalletti de Napoli-trein snel op de rails gekregen heeft en dat werd maandagavond nog eens bevestigd in Udine.



Bij de rust hadden de bezoekers al een bonus van 2 doelpunten. Ex-Charleroi-spits Osimhen opende halfweg de 1e helft de score na een geweldige lob van Insigne en Rrahmani was bij de 0-2 de afwerker met dienst na een fantastisch ingestudeerd nummertje bij een vrije trap.



Ook na de koffie bleef Napoli baas. Koulibaly (ex-Genk) zorgde voor zekerheid met de 0-3 en in de slotfase prikte ook Lozano de bal nog fraai tegen het net. 12 op 12 dus voor Napoli, dat het nog steeds zonder de geblesseerde Dries Mertens moet doen.