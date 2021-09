Historisch dieptepunt voor Juventus na 4e match zonder overwinning

Tegen Milan was Juventus nochtans uitstekend uit de startblokken geschoten. Álvaro Morata rondde een counter in de vierde minuut fijnzinnig af.

Alleen kon Juventus die blitzstart niet doortrekken. Een kwartier voor tijd kopte Ante Rebic de bezoekers langszij. De ploeg van Massimiliano Allegri mocht zelfs nog van geluk spreken dat doelman Wojciech Szczesny de 1-2 voorkwam.

Door het gelijkspel wacht Juventus na 4 speeldagen nog steeds op een eerste overwinning. Dat was al zestig jaar geleden. En door de magere puntenoogst van amper 2 stuks prijkt het momenteel op een degradatieplek (18e). Nog nooit in de clubgeschiedenis kampeerde Juve zo laag in het klassement van de Serie A.

In Turijn denken ze nu al met weemoed terug aan Cristiano Ronaldo...