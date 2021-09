Bologna krijgt pak rammel van Inter, invaller Theate debuteert met doelpunt

Inter had tegen Bologna zijn schaapjes na een dik halfuur al op het droge. Na een vroeg doelpunt van Martinez zorgden Skriniar en Barella voor 3-0 nog voor de rust.



Ook na de koffie waren de bezoekers geen partij voor de landskampioen, die ook in de 2e helft 3 keer de bal in het mandje legde. Onder meer Dzeko, die op het halfuur de geblesseerde Correa vervangen had, nam 2 goals voor zijn rekening.

Met de 6-0 op het scorebord gunde Bologna-coach Mihajlovic Arthur Theate nog zijn debuut in de Serie A. De jonge Belg, deze zomer overgekomen van KV Oostende, bedankte voor het vertrouwen door in de slotfase nog de eerredder tegen de touwen te koppen.