Kampioen Inter kan Juventus net geen peer stoven in de CL-race

Ronaldo en Lukaku verzilveren elks een penalty

Juventus is aan een minder seizoen bezig. Het stond met nog 2 wedstrijden op het programma vijfde op één punt van nummer 4 Napoli. Het moest dus winnen om zijn kansen gaaf te houden op een ticket voor de poulefase van de Champions League.

Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de wedstrijd. Kansen kwamen er niet. Tot er na 20' plots een VAR-interventie nodig was na een trekfout van Darmian op Chiellini. Strafschop dus. Cristiano Ronaldo miste in eerste instantie, maar in de herneming was het wel raak.

Het was wachten op een reactie van Inter. Die kwam er niet, tot Lautaro Martinez plots neerging in het strafschopgebied. Ook Inter kreeg zijn penalty. Lukaku nam die taak voor zijn rekening en trapte de bal voorbij een kansloze Szczesny.

Beide ploegen leken zich wel te vinden in een 1-1 ruststand tot Juan Cuadrado in de toegevoegde tijd nog eens een schot op doel afvuurde. Via het been van de Vrij ging de bal tegen de touwen. Juventus kon zo toch nog met een voorsprong de kleedkamers in.