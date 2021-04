AC Milan wint nipt met dank aan owngoal, Saelemaekers vervangen

Milan moest het tegen Genoa zonder de geschorste Zlatan Ibrahimovic doen, maar dat deerde niet meteen. Al na 13 minuten opende Ante Rebic de score met een knappe volley na een slecht weggewerkte vrije trap.

Genoa was echter niet uitgeteld want na een treffer van Mattia Destro, zijn derde al dit seizoen tegen Milan, hingen de bordjes weer gelijk. Een zenuwachtig Milan kon na de rust niet echt kansen afdwingen, maar had Dame Fortuna aan zijn zijde.

Op een hoekschop ging Mandzukic net onder de bal door, maar het leer belandde toch in doel via de rug van de ongelukkige Gianluca Scamacca: 2-1. Op dat moment was basisspeler Alexis Saelemaekers al naar de kant gehaald.

In de slotfase kwam Milan nog goed weg en zo hield het de 3 punten thuis. In de stand nadert AC Milan nu op 8 punten van leider Inter, maar de focus van Milan zal toch vooral op de prestaties van Juventus, Atalanta en Napoli liggen. "De voorsprong van Inter is al zo groot, van een echte titelstrijd is geen sprake", zei Milan-coach Pioli.