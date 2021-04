Zlatan kan mond niet houden, Milan komt met de schrik vrij na rood

Milan heeft voor het eerst sinds 2013-2014 weer uitzicht op een ticket voor de Champions League. Maar dan mag het in de laatste rechte lijn geen punten laten liggen.

Ante Rebic en Franck Kessié bouwden halfweg al een geruststellende voorsprong uit, maar toch bracht Milan zichzelf nog in de problemen. Of beter gezegd: bracht Ibrahimovic zijn ploeg in de problemen.

De Zweedse sterspeler werd plots na een uur van het veld gestuurd door de scheidsrechter. Waarschijnlijk had hij zijn grote mond niet kunnen houden.

Graziano Pellè profiteerde meteen van de manmeersituatie, bij Milan was het angstzweet zichtbaar. Maar een gelijkmaker kwam er niet, de 1-3 van Rafael Leão wel.

Volgens coach Stefano Pioli was er niets aan de hand. "Zlatan heeft me verteld dat hij een discussie had met de scheidsrechter, maar dat hij hem absoluut niet heeft uitgescholden. Maar ik stond niet op het veld, dus ik weet het niet."