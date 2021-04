Lukaku heeft maar één kans nodig om Inter op titelkoers te houden

Omdat het morgen de Ronde van Vlaanderen is (of het paasfeest?), werden alle Italiaanse duels in één speeldag afgewerkt. Zo kon Inter toekijken hoe concurrenten Milan en Juventus dure punten lieten liggen.

Niet dat er daarom een extra gemotiveerd Inter aan de aftrap stond. De bezoekers keken de kat uit de boom en lieten een ijverig Bologna de studieronde voor hun rekening nemen.

In spaarmodus waren de beste kansen toch voor Inter. Eriksen mikte een strakke vrije trap naast, Lukaku kon wel zijn 20e goal van het seizoen scoren. Zijn kopbal was pal op doelman Ravaglia gemikt, maar de paal gaf hem een herkansing. Eén kans (of anderhalve), één goal voor de Rode Duivel.

Bologna vond zijn vechtlust pas terug in de kleedkamers. De dubbele kans op slag van rust voor Schouten en Soriano werkte waarschijnlijk inspirerend. Maar opnieuw leverde dat amper kansen op. Svanberg trapte de beste mogelijkheid hoog over.

Inter was niet onder de indruk en speelde de wedstrijd volwassen uit, al verloor het op het einde wat de controle met een pak gele kaarten als resultaat. Met 27 op 27 doen de nerazzurri alweer een gouden zaak in de titelstrijd. Met nog 9 duels op de kalender kan het een 18e landstitel stilaan ruiken.