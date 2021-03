Milan knoopt in Verona weer aan met zege, Saelemaekers is goed voor assist

Milan is de afgelopen weken overspoeld door een blessuregolf, vooral in het offensieve compartiment mist het met Ibrahimovic, Mandzukic en Rebic enkele toppers.

Maar in Verona kon coach Stefano Pioli rekenen op andere namen: Rade Krunic krulde voor de rust een vrije trap heerlijk in de bovenhoek en net na de rust was de 0-2 ook van prachtige makelij: Dalot hamerde de assist van Saelemaekers in doel.

Zlatan Ibrahimovic, die het druk heeft door het muziekfestival in Sanremo, zag vanaf de tribune dat het goed was. Afgelopen woensdag liet Milan punten liggen tegen Udinese, maar dankzij de zege blijft Milan op koers voor een ticket voor de Champions League. Leider Inter komt maandag pas in actie.