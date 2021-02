Ondanks goal van Ronaldo morst Juventus met punten bij Verona

Juventus had 2 van zijn laatste 3 bezoekjes aan Verona verloren, maar begon dit keer goed aan de wedstrijd. Ramsey testte al in de openingsminuten Verona-doelman Silvestri. Ook Rabiot was dicht bij een doelpunt.

Tussendoor was er ook gevaar aan de overkant: Juve-keeper Szczesny duwde een kopbal van Zaccagni via de paal uit zijn doel.

Zoals zo vaak was het Cristiano Ronaldo die de ban brak voor Juventus. Vijf minuten na de rust verzilverde de Portugees een assist van Chiesa.

In het laatste halfuur voerde Verona de druk op en dat loonde, want Barak kon de gelijkmaker binnenkoppen. In het slot zag de thuisploeg nog een bal op het kader belanden, na alweer een goeie redding van Szczesny.