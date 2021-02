Napoli verliest en wordt opgeschrikt door bewusteloze Osimhen

In de eerste helft was er niets dat deed vermoeden dat de match tussen de nummer vier en de nummer zeven in Italië nog spektakel zou opleveren. In 45 minuten was er maar een schot op doel.

Pas in de tweede helft barste het spektakel los. In 27 minuten zouden er 6 goals vallen. Zapata opende met het hoofd de score voor Atalanta, maar lang duurde de voorsprong niet. Zielinski maakte met een volley al snel gelijk.

Gosens en Muriel brachten Atalanta op een 3-1 voorsprong, maar diezelfde Gosens bracht de spanning terug met een owngoal. Romero maakte het werk van Atalanta af ruim tien minuten voor het einde.

Daarna zorgde Napoli-spits Osimhen nog voor veel ongerustheid. In de laatste minuten raakte hij met zijn hoofd de grond na een duel met Romero. Osimhen bleef liggen, maar aanvankelijk had niemand door dat er iets aan de hand was.

Osimhen zou enkele minuten buiten bewustzijn zijn geweest en werd uiteindelijk van het veld gedragen en naar een ziekenhuis gebracht. De Nigeriaan sukkelt de laatste maanden met zijn gezondheid. In november raakte zijn schouder uit de kom en in januari raakte hij besmet met het coronavirus.