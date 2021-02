Onherkenbaar Milan gaat met de billen bloot bij promovendus Spezia

Spezia had in 2021 al gewonnen van Napoli en Roma uit de Coppa Italia geknikkerd, maar Milan (met Alexis Saelemaekers) was niet bij de les. De leider toonde weinig vechtlust en kreeg geen voet aan de grond tegen Spezia.

De promovendus speelde vrank en vrij en enkel een sterke Donnarumma kon Milan voor de rust in de match houden. Na de rust moest de doelman zich toch gewonnen geven: Maggiore maakte de 1-0, Bastoni met een heerlijke pegel de 2-0.

Milan moest reageren, maar zelfs met 5 wissels kreeg coach Pioli zijn zwalpend schip niet op koers. De hele match lang kreeg Milan geen enkel schot tussen de palen, tot frustratie van Zlatan Ibrahimovic. Door de 3e nederlaag van het seizoen kan Milan zijn koppositie kwijtspelen aan Inter.

Voor Spezia is het een speciale week: afgelopen donderdag werd de nieuwkomer in de Serie A overgenomen door Amerikaanse eigenaars. Opvallend: Spezia pakte dit seizoen meer punten tegen ploegen uit de linkerkolom, dan ploegen uit de rechterkolom.